В МВД Казахстана сообщили о стабилизации ситуации во всех регионах страны

К сегодняшнему дню ситуация во всех регионах Казахстана, где произошли беспорядки, стабилизирована. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева.

"На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов (местных администраций — Прим. Лайфа). Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения", — сообщил Тургумбаев.

В свою очередь в Мининдустрии Казахстана заявили, что дороги республиканского значения в стране открыты, движение автомобилей по ним обеспечено.