В МВД Казахстана сообщили о стабилизации ситуации во всех регионах страны
Также известно об открытии дорог республиканского значения, по которым обеспечено движение автомобилей.
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К сегодняшнему дню ситуация во всех регионах Казахстана, где произошли беспорядки, стабилизирована. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева.
"На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов (местных администраций — Прим. Лайфа). Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения", — сообщил Тургумбаев.
В свою очередь в Мининдустрии Казахстана заявили, что дороги республиканского значения в стране открыты, движение автомобилей по ним обеспечено.
"На 9 января 2022 года все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме", — говорится в сообщении ведомства.
Лайф напоминает, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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