Российского актёра Илью Глинникова, который известен зрителям по роли в сериале "Интерны", нашли в горном лагере в Алма-Ате. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Отмечается, что артист находился в лагере "Туюк-Су" в горах под наблюдением Федерации альпинизма Казахстана. Сегодня утром, 9 января, Глинников вместе с другими туристами прибыл в аэропорт, откуда в скором времени отправится домой.