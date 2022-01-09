Был в горном лагере: В Казахстане нашли звезду "Интернов" Илью Глинникова
Отмечается, что с артистом всё в порядке, сегодня утром, 9 января, он вместе с остальными туристами уехал в аэропорт, откуда вылетит домой.
Илья Глинников © Instagram / glinnikov1st
Российского актёра Илью Глинникова, который известен зрителям по роли в сериале "Интерны", нашли в горном лагере в Алма-Ате. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".
Отмечается, что артист находился в лагере "Туюк-Су" в горах под наблюдением Федерации альпинизма Казахстана. Сегодня утром, 9 января, Глинников вместе с другими туристами прибыл в аэропорт, откуда в скором времени отправится домой.
Ранее сообщалось, что актёр последний раз связывался с матерью 3 января, после чего перестал выходить на связь. Родительница обратилась за помощью в МИД РФ.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Позже российские миротворцы взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура в республике.
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