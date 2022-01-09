Пресс-служба Токаева сообщила о задержании почти 6 тысяч человек при беспорядках в Казахстане

Почти шесть тысяч человек задержано за участие в беспорядках в Казахстане. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщили в пресс-службе президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Там отметили, что возбуждено уже 125 уголовных дел.