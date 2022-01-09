Пресс-служба Токаева сообщила о задержании почти 6 тысяч человек при беспорядках в Казахстане
Среди них много иностранцев. В настоящее время ситуация стабилизирована во всех регионах республики. Все ранее захваченные административные здания освобождены.
Фото © ТАСС / EPA / STR
Почти шесть тысяч человек задержано за участие в беспорядках в Казахстане. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщили в пресс-службе президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Там отметили, что возбуждено уже 125 уголовных дел.
"В органы полиции доставлено 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев", — сказано в релизе.
К настоящему моменту ситуацию стабилизировали во всех регионах страны, оперативная обстановка находится под контролем. Работа систем жизнеобеспечения и коммунальных объектов постепенно восстанавливается, все ранее захваченные административные здания освобождены.
Лайф напоминает, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 0