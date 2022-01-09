Задержанный в Алма-Ате рассказал, что за деньги участвовал в протестах © Telegram / RT на русском

Один из задержанных в Алма-Ате участников протестов рассказал, что ему заплатили за то, чтобы он принял участие в митингах. Видео с допросом гражданина Киргизии распространили в соцсетях.

"Первого числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет, второго числа я прилетел в Алма-Ату. И меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана", — рассказал мужчина.

По его словам, когда начался митинг, он испугался и вернулся в квартиру, где переночевал. На следующий день он планировал отправиться домой, но его задержали военные.

Отметим, что на опубликованном видео узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова, это подтвердили близкие музыканта, сообщают СМИ. Родственники рассказали, что уже несколько дней не могут до него дозвониться, они убеждены, что мужчину пытали. В МИД Киргизии, в свою очередь, сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.