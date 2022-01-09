В Доминикане полиция задержала подозреваемого в убийстве президента Гаити Моиза
Показания против него дал схваченный в октябре 2021 года гражданин Колумбии, предполагается, что он тоже причастен к ликвидации политика.
Жовенель Моиз © ТАСС / AP Photo / Dieu Nalio Chery
Доминиканская полиция задержала Родольфа Жаара — ещё одного подозреваемого в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, произошедшем в июле 2021 года. Об этом сообщил новостной портал Juno7 со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, показания против него дал задержанный в октябре 2021 года гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос, также подозреваемый в убийстве главы республики. Жаар будет передан Федеральному бюро расследований США.
Задержанный ранее Паласиос в январе 2022-го был депортирован в Штаты, где его обвинили в сговоре с целью похищения или убийства за пределами США и предоставлении материальной поддержки для осуществления расправы. За это ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства — согласно их данным, группа наёмников состояла из более чем 20 человек. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Перед смертью президента пытали.
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