В Доминикане полиция задержала подозреваемого в убийстве президента Гаити Моиза

Доминиканская полиция задержала Родольфа Жаара — ещё одного подозреваемого в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, произошедшем в июле 2021 года. Об этом сообщил новостной портал Juno7 со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, показания против него дал задержанный в октябре 2021 года гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос, также подозреваемый в убийстве главы республики. Жаар будет передан Федеральному бюро расследований США.