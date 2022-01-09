Депутат Щапов предложил повысить налоги для богатых вплоть до половины дохода

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил повысить ставку НДФЛ до 25% для доходов более десяти миллионов рублей в год, а для сверхприбыли — до 40–50%.

"При этом для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведёт к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряжённость", — добавил депутат в беседе с URA.ru.

При этом Щапов отметил, что вряд ли его предложение сильно ударит по карману российских олигархов и они сбегут из страны.

"Практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение ещё выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%", — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, существующий в России разрыв в доходах граждан является основным социальным разломом в обществе.

"Санитарка в удалённом посёлке получает 10–15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики", — заключил он.