Свыше 130 задержанных в ходе беспорядков в Казахстане помещены в изоляторы
Всех их подозревают в совершении особо тяжких преступлений, рассказал глава МВД республики. И подчеркнул, что действия преступников были организованы.
Площадь Республики в Алма-Ате © Orda.kz
Свыше 130 задержанных в Казахстане граждан были помещены в изоляторы временного содержания. Все они подозреваются в совершении особо тяжких преступлений.
"По подозрению в совершении особо тяжких преступлений водворены в изоляторы временного содержания 134 человека", — рассказал глава МВД республики Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24".
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По его словам, действия преступников были организованы, для координации нарушители использовали радиостанции. В частности, как отметил руководитель МВД республики, в ходе беспорядков радикалы выводили из строя камеры видеонаблюдения на улицах, а также баррикадировали проезжую часть.
Ранее пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева сообщила о задержании почти шести тысяч человек при беспорядках в Казахстане. Среди них много иностранцев. В настоящее время ситуация стабилизирована во всех регионах республики. Все ранее захваченные административные здания освобождены.
Ранее Лайф писал, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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