Свыше 130 задержанных в ходе беспорядков в Казахстане помещены в изоляторы

Свыше 130 задержанных в Казахстане граждан были помещены в изоляторы временного содержания. Все они подозреваются в совершении особо тяжких преступлений.

"По подозрению в совершении особо тяжких преступлений водворены в изоляторы временного содержания 134 человека", — рассказал глава МВД республики Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24".

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По его словам, действия преступников были организованы, для координации нарушители использовали радиостанции. В частности, как отметил руководитель МВД республики, в ходе беспорядков радикалы выводили из строя камеры видеонаблюдения на улицах, а также баррикадировали проезжую часть.