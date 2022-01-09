Песков: Онлайн-саммит глав стран ОДКБ с участием Путина запланирован на 10 января
Лидеры намерены обсудить ситуацию, сложившуюся в Казахстане. Точное время проведения мероприятия пока не названо.
Владимир Путин © ТАСС / Михаил Терещенко
Российский лидер Владимир Путин 10 января планирует принять участие в видеоконференции глав стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе премьера Армении Никола Пашиняна, который председательствует в ОДКБ, указали, что обсуждение ситуации в Казахстане предварительно намечено на понедельник.
"Да. Готовимся в понедельник", — ответил официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС на вопрос, подтверждает ли Москва участие главы РФ.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. При беспорядках было задержано 5,8 тысячи человек, среди них много иностранцев.
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