Песков: Онлайн-саммит глав стран ОДКБ с участием Путина запланирован на 10 января

Российский лидер Владимир Путин 10 января планирует принять участие в видеоконференции глав стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее в пресс-службе премьера Армении Никола Пашиняна, который председательствует в ОДКБ, указали, что обсуждение ситуации в Казахстане предварительно намечено на понедельник.