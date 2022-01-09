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Российские миротворцы из миссии ОДКБ начали тренировки в Казахстане

Самолёты военно-транспортной авиации продолжают переброску десантников в республику, для чего также используется аэродром Жетыген.

9 января, 09:05

© ТАСС / Егор Алеев

Подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ начали тренировки на аэродроме Алма-Аты, в ходе которых отрабатывается предотвращение внештатных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, самолёты военно-транспортной авиации продолжают доставлять десантников в Казахстан, для чего также используется аэродром Жетыген.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские миротворцы взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане. Силы ОДКБ совершили марши в районы выполнения задач, где дежурят у зданий социальной инфраструктуры.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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