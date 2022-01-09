Российские миротворцы из миссии ОДКБ начали тренировки в Казахстане

Подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ начали тренировки на аэродроме Алма-Аты, в ходе которых отрабатывается предотвращение внештатных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, самолёты военно-транспортной авиации продолжают доставлять десантников в Казахстан, для чего также используется аэродром Жетыген.