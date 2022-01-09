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Токаев поручил создать комиссию по ликвидации последствий протестов в Казахстане

Также глава республики распорядился оперативно приступить к восстановлению административных, социальных и коммунальных объектов, повреждённых в ходе беспорядков.

9 января, 09:03

Фото © Пресс-служба президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию для устранения последствий ущерба, нанесённого во время массовых акций протеста в республике. Об этом сообщается на сайте лидера страны.

"В ходе заседания главой государства было поручено создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причинённых в результате беспорядков в отдельных регионах", — говорится в релизе.

Также Токаев распорядился оперативно приступить к восстановлению административных, социальных и коммунальных объектов, повреждённых в ходе протестов.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

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Ранее Лайф рассказал, что жители Нур-Султана угощали горячим чаем и пирожками дежурящих на улицах военных. Кроме того, в помощь правоохранителям люди самых разных профессий объединялись в народные дружины. Среди добровольцев были замечены спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтёры.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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