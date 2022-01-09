Токаев поручил создать комиссию по ликвидации последствий протестов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию для устранения последствий ущерба, нанесённого во время массовых акций протеста в республике. Об этом сообщается на сайте лидера страны.

"В ходе заседания главой государства было поручено создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причинённых в результате беспорядков в отдельных регионах", — говорится в релизе.

Также Токаев распорядился оперативно приступить к восстановлению административных, социальных и коммунальных объектов, повреждённых в ходе протестов.