В Алма-Атинской области Казахстана поймали вооружённую банду из 20 человек
Среди изъятого у преступников — 25 пистолетов Макарова, пять автоматов Калашникова, винтовки и обрезы.
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В Алма-Атинской области Казахстана задержали более 20 вооружённых человек. Об этом заявили в местном департаменте полиции.
"В Алма-Атинской области задержано более 20 лиц, у которых изъяли 40 единиц оружия", — отмечается в сообщении телеграм-канала, где публикуется информация казахстанских ведомств.
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По данным "Sputnik Казахстан", речь идёт о вооружённой банде. У преступников изъяли пять автоматов Калашникова, 25 пистолетов Макарова, винтовки, обрезы, а также 500 патронов разного калибра.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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