В Алма-Атинской области Казахстана поймали вооружённую банду из 20 человек

В Алма-Атинской области Казахстана задержали более 20 вооружённых человек. Об этом заявили в местном департаменте полиции.

"В Алма-Атинской области задержано более 20 лиц, у которых изъяли 40 единиц оружия", — отмечается в сообщении телеграм-канала, где публикуется информация казахстанских ведомств.