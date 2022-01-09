Шойгу объяснил открытость армии России перед иностранными журналистами

В современную практику ВС РФ вошла привычка приглашать многочисленные иностранные СМИ на масштабные военные учения и иные значимые события, чтобы их освещение за рубежом было максимально достоверным. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

"Слишком закрытыми мы были. Слишком открытыми вряд ли мы станем. По работе в Сирии ничего не скрывали, за исключением каких-то специальных вещей. Да, там гибли ребята, да, мы выполняли непростую боевую задачу", — подчеркнул глава Минобороны.

По словам Шойгу, если самим не показывать какие-то вещи, этим займутся другие.

"И там будет совсем другая направленность, совсем другой объём информации, направленной, как правило, в негативную сторону", — заключил министр.