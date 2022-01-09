Шойгу объяснил открытость армии России перед иностранными журналистами
По словам министра, если оставаться закрытыми и позволить иностранцам самим освещать военные кампании, возникнет много негативной и недостоверной информации.
Фото © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL
В современную практику ВС РФ вошла привычка приглашать многочисленные иностранные СМИ на масштабные военные учения и иные значимые события, чтобы их освещение за рубежом было максимально достоверным. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
"Слишком закрытыми мы были. Слишком открытыми вряд ли мы станем. По работе в Сирии ничего не скрывали, за исключением каких-то специальных вещей. Да, там гибли ребята, да, мы выполняли непростую боевую задачу", — подчеркнул глава Минобороны.
По словам Шойгу, если самим не показывать какие-то вещи, этим займутся другие.
"И там будет совсем другая направленность, совсем другой объём информации, направленной, как правило, в негативную сторону", — заключил министр.
Ранее Шойгу назвал армию России одной из самых эффективных в мире. Глава оборонного ведомства отметил, что для ВС РФ дорога в 2021 году не была гладкой, но военнослужащие становились всё опытнее и сильнее.
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