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Шойгу объяснил открытость армии России перед иностранными журналистами

По словам министра, если оставаться закрытыми и позволить иностранцам самим освещать военные кампании, возникнет много негативной и недостоверной информации.

9 января, 08:44

Фото © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

В современную практику ВС РФ вошла привычка приглашать многочисленные иностранные СМИ на масштабные военные учения и иные значимые события, чтобы их освещение за рубежом было максимально достоверным. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

"Слишком закрытыми мы были. Слишком открытыми вряд ли мы станем. По работе в Сирии ничего не скрывали, за исключением каких-то специальных вещей. Да, там гибли ребята, да, мы выполняли непростую боевую задачу", — подчеркнул глава Минобороны.

По словам Шойгу, если самим не показывать какие-то вещи, этим займутся другие.

"И там будет совсем другая направленность, совсем другой объём информации, направленной, как правило, в негативную сторону", — заключил министр.

Шойгу обсудил вопросы безопасности с главой Пентагона

Шойгу обсудил вопросы безопасности с главой Пентагона

Ранее Шойгу назвал армию России одной из самых эффективных в мире. Глава оборонного ведомства отметил, что для ВС РФ дорога в 2021 году не была гладкой, но военнослужащие становились всё опытнее и сильнее.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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