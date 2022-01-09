Пилот рассказал, как мародёры крушили всё на своём пути при захвате аэропорта в Алма-Ате
По его словам, нападавшие пытались вскрыть два самолёта, которые находились уже на взлётной полосе.
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Сообщение пилота в начитке корреспондента SHOT © SHOT
Один из пилотов, находившийся в аэропорту Алма-Аты во время захвата 5 января, рассказал, что протестующие крушили всё вокруг и пытались вскрыть самолёты. Об этом сообщает SHOT.
"Зашли, раскрушили всё. У нас этого самолёта, по-моему, больше не будет. Долбили по стёклам, по иллюминаторам, по дверям", — поделился он.
По словам пилота, нападавшие пытались вскрыть два самолёта, которые находились уже на взлётной полосе. В их число вошёл борт, который не успел вылететь в Россию и простоял всю ночь в аэропорту с пассажирами внутри.
Напомним, сегодня самолёты Министерства обороны выполнят спецрейсы из Алма-Аты для доставки россиян на родину. 9 января с 17:00 до 18:00 (по местному времени) граждане смогут вылететь из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. А накануне борт военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил 25 российских туристов из Казахстана на родину.
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