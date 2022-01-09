Пилот рассказал, как мародёры крушили всё на своём пути при захвате аэропорта в Алма-Ате

Сообщение пилота в начитке корреспондента SHOT © SHOT

Один из пилотов, находившийся в аэропорту Алма-Аты во время захвата 5 января, рассказал, что протестующие крушили всё вокруг и пытались вскрыть самолёты. Об этом сообщает SHOT.

"Зашли, раскрушили всё. У нас этого самолёта, по-моему, больше не будет. Долбили по стёклам, по иллюминаторам, по дверям", — поделился он.