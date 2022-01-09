В Кузбассе задержали владельца пансионата, где при пожаре погибло четыре человека © СУ СК РФ по Кемеровской области

В Кузбассе задержали индивидуального предпринимателя, который содержит пансионат для пожилых, где при пожаре погибло четыре человека. Также задержана исполняющая обязанности его заместителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

"32-летнему индивидуальному предпринимателю, содержащему частный пансионат, а также 42-летней женщине, исполняющей обязанности его заместителя без официального трудоустройства, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в релизе.

Отмечается, что сейчас следователи проводят необходимые действия с обвиняемыми, также проведён осмотр здания пансионата, допрашиваются свидетели. В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.