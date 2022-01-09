Рябков указал на неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана
Москва не планирует обсуждать события, происходящие в республике, с Вашингтоном, указал дипломат.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
В последнее время РФ фиксировала неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана. Протестующих координировали из-за рубежа, их действия оказали существенное негативное влияние на общественный порядок и благополучие граждан республики, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат отметил, что обсуждать с американскими коллегами события в азиатской стране Москва не планирует.
"Нет. А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается совершенно", — отрезал замминистра в беседе с "Интерфаксом", напомнив о предсказуемости пустых попыток Штатов "везде и во всём видеть "руку Москвы".
Сегодня утром пресс-служба президента республики Касыма-Жомарта Токаева заявила о задержании почти шести тысяч человек при беспорядках в Казахстане. Среди них много иностранцев. В настоящее время ситуация стабилизирована во всех регионах республики. Все ранее захваченные административные здания освобождены.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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