Рябков указал на неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана

В последнее время РФ фиксировала неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана. Протестующих координировали из-за рубежа, их действия оказали существенное негативное влияние на общественный порядок и благополучие граждан республики, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат отметил, что обсуждать с американскими коллегами события в азиатской стране Москва не планирует.

"Нет. А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается совершенно", — отрезал замминистра в беседе с "Интерфаксом", напомнив о предсказуемости пустых попыток Штатов "везде и во всём видеть "руку Москвы".