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В Москве в новогоднюю ночь умер сценарист сериала "Марш Турецкого" Леонид Казаков

В последние годы у кинооператора были проблемы со здоровьем. Точная причина его смерти пока не названа.

9 января, 08:24
<p>Леонид Казаков © Личная страничка Казакова в соцсети</p>

Леонид Казаков © Личная страничка Казакова в соцсети

В Москве в ночь на 1 января скончался Леонид Казаков — сценарист и кинооператор, известный по работе над сериалом "Марш Турецкого". О его смерти со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает kp.ru.

По словам актёра и режиссёра Александра Бурцева, дружившего с Казаковым, в последние годы у 67-летнего деятеля культуры были проблемы со здоровьем. Какие именно, Бурцев уточнять не стал.

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Казаков был главным оператором "Марша Турецкого", писал сценарии эпизодов в двух сезонах сериала. В 2011-м получил "Золотого носорога" — премию за лучшие ТВ-картины.

Лайф писал, что в США умерла композитор и автор песен Мэрилин Бергман. У трёхкратной обладательницы премии "Оскар" в последние годы была пневмония.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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