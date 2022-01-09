В Москве в новогоднюю ночь умер сценарист сериала "Марш Турецкого" Леонид Казаков

В Москве в ночь на 1 января скончался Леонид Казаков — сценарист и кинооператор, известный по работе над сериалом "Марш Турецкого". О его смерти со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает kp.ru.

По словам актёра и режиссёра Александра Бурцева, дружившего с Казаковым, в последние годы у 67-летнего деятеля культуры были проблемы со здоровьем. Какие именно, Бурцев уточнять не стал.

Казаков был главным оператором "Марша Турецкого", писал сценарии эпизодов в двух сезонах сериала. В 2011-м получил "Золотого носорога" — премию за лучшие ТВ-картины.