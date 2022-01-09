Замглавы МИД Рябков заявил о реалистичных ожиданиях РФ от переговоров с США

Москва не испытывает оптимизма в преддверии переговоров РФ и США в Женеве по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с "Интерфаксом".

"Ожидания у нас реалистичные. Исходя из тех сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предполагать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно", — сказал замминистра.

Рябков отметил, что это "тревожный момент", так как стоит задача договориться "динамично, без пауз", а также не дать коллегам из США и НАТО всё затормозить и погрузить в бесконечные обсуждения одних и тех же сюжетов, которые долгое время "вываливаются в ОБСЕ".

Отвечая на ремарку, означает ли это, что у России, как и у США, нет оптимизма относительно предстоящих переговоров, Рябков сказал: "Нет, нет, совершенно нет".