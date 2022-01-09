Замглавы МИД Рябков заявил о реалистичных ожиданиях РФ от переговоров с США
По словам дипломата, исходя из сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя, предполагать прогресс "было бы наивно".
Сергей Рябков © ТАСС / Гавриил Григоров
Москва не испытывает оптимизма в преддверии переговоров РФ и США в Женеве по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с "Интерфаксом".
"Ожидания у нас реалистичные. Исходя из тех сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предполагать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно", — сказал замминистра.
Рябков отметил, что это "тревожный момент", так как стоит задача договориться "динамично, без пауз", а также не дать коллегам из США и НАТО всё затормозить и погрузить в бесконечные обсуждения одних и тех же сюжетов, которые долгое время "вываливаются в ОБСЕ".
Отвечая на ремарку, означает ли это, что у России, как и у США, нет оптимизма относительно предстоящих переговоров, Рябков сказал: "Нет, нет, совершенно нет".
Ранее Рябков указал на неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана. Москва не планирует обсуждать события, происходящие в республике, с Вашингтоном, отметил дипломат.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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