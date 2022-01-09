Глава МВД Казахстана Тургумбаев: Радикалы избивали полицейских, чтобы отобрать форму

Радикалы, которые устроили погромы в Казахстане, избивали сотрудников полиции и курсантов, чтобы забрать у них форму и переодеться в неё, а также заполучить спецсредства. Об этом рассказал глава МВД страны Ерлан Тургумбаев, видео с его выступлением опубликовала пресс-служба ведомства в "Фейсбуке".

"Были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, отобраны спецсредства и форменное обмундирование. Одновременно вооружённые преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Совершали погромы ТРЦ, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов", — сообщил руководитель МВД.