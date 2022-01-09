Глава МВД Казахстана Тургумбаев: Радикалы избивали полицейских, чтобы отобрать форму
По словам руководителя ведомства, в то же время преступники открывали беспорядочный огонь на улицах, убивая правоохранителей и мирных граждан.
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Радикалы, которые устроили погромы в Казахстане, избивали сотрудников полиции и курсантов, чтобы забрать у них форму и переодеться в неё, а также заполучить спецсредства. Об этом рассказал глава МВД страны Ерлан Тургумбаев, видео с его выступлением опубликовала пресс-служба ведомства в "Фейсбуке".
"Были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, отобраны спецсредства и форменное обмундирование. Одновременно вооружённые преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Совершали погромы ТРЦ, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов", — сообщил руководитель МВД.
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По словам Тургумбаева, преступники переодевались в форму военных и совершали противоправные действия. Он сообщил, что во время беспорядков было повреждено или полностью уничтожено более 340 полицейских машин.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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