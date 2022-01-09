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Шойгу заявил об информационной войне, которая ведётся на всех фронтах

Россия не имеет права проигрывать в ней, подчеркнул глава оборонного ведомства.

9 января, 09:21
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<p>Сергей Шойгу © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Сергей Шойгу © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сегодня активно ведётся информационная война, в которой Москва не собирается проигрывать. Об этом он рассказал в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".

"Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идёт на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

9 января на "Звезде" вышел документальный фильм о деятельности Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. В нём министр рассказал об условиях, в которых трудятся работники.

В эфире этой же передачи Шойгу объяснил открытость армии России перед иностранными журналистами. По его словам, если оставаться закрытыми и позволить иностранцам самим освещать военные кампании, возникнет много негативной и недостоверной информации.

Шойгу обсудил вопросы безопасности с главой Пентагона

Шойгу обсудил вопросы безопасности с главой Пентагона

Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу постоянно докладывает Владимиру Путину о миротворческой миссии в Казахстане. Российские военные отправились туда в рамках операции Организации Договора о коллективной безопасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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