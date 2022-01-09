В ходе беспорядков в Казахстане погибли двое военных, ещё 163 пострадали
На данный момент во всех населённых пунктах военнослужащие вместе с сотрудниками полиции и Нацгвардии дежурят на блокпостах, чтобы осуществлять пропускной контроль, сообщили в Минобороны республики.
Военные в Шымкенте © Orda.kz
Двое военных погибли и ещё 163 солдата получили ранения различной степени тяжести в ходе массовых беспорядков в Казахстане. Эти данные приводят в Министерстве обороны республики.
"Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения в Вооружённых силах Казахстана погибли двое военнослужащих, ранено 163 человека", — говорится в телеграм-канале, где казахстанские ведомства публикуют сообщения.
Уточняется, что в ряде регионов республики радикалы пытались напасть на воинские части, однако их атаки удалось отбить. На данный момент во всех населённых пунктах военнослужащие вместе с сотрудниками полиции и Национальной гвардии дежурят на блокпостах, чтобы осуществлять пропускной контроль.
А ранее глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что радикалы избивали полицейских, чтобы отобрать форму. По словам руководителя ведомства, в то же время преступники открывали беспорядочный огонь на улицах, убивая правоохранителей и мирных граждан.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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