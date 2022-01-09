В ходе беспорядков в Казахстане погибли двое военных, ещё 163 пострадали

Двое военных погибли и ещё 163 солдата получили ранения различной степени тяжести в ходе массовых беспорядков в Казахстане. Эти данные приводят в Министерстве обороны республики.

"Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения в Вооружённых силах Казахстана погибли двое военнослужащих, ранено 163 человека", — говорится в телеграм-канале, где казахстанские ведомства публикуют сообщения.

Уточняется, что в ряде регионов республики радикалы пытались напасть на воинские части, однако их атаки удалось отбить. На данный момент во всех населённых пунктах военнослужащие вместе с сотрудниками полиции и Национальной гвардии дежурят на блокпостах, чтобы осуществлять пропускной контроль.