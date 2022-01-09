Пятеро подростков нашли у трассы возле новосибирского села Сосновка коробку, в которой лежала новорождённая девочка. Необычную находку мальчики сделали вечером 7 января во время прогулки, на улице в этот момент было девять градусов мороза. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказал один из подростков — 16-летний Ренат, вместе с друзьями они отошли по трассе примерно на километр от деревни, когда заметили на обочине коробку. Мальчики подошли поближе и услышали какой-то писк. Вначале они подумали, что внутри находятся щенки, но, исследовав коробку с фонариками, они были шокированы.

"Там внутри девочка новорождённая! Лежала как куколка, маленькая такая. На ней даже одежды никакой не было: в тряпочку просто завёрнута, а рядом с ней — бутылочка с какой-то смесью", — сказал Ренат.

Он пояснил, что сначала с приятелями не понимал, что делать дальше, а затем мальчики стали тормозить проезжавшие мимо машины, но никто не останавливался. Тогда школьник позвонил своим родителям и рассказал о находке. Папа Рената Дмитрий сообщил, что вместе с женой они быстро приехали к компании ребят, а затем увезли малышку в больницу. Там врачи уточнили, что с ребёнком всё в порядке, он не успел получить обморожение.

Девочку госпитализировали в медучреждение, куда привозят отказников. Семья уже успела её навестить и привезти памперсы. Сейчас родители Рената думают о том, чтобы удочерить малышку.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего по статье "Покушение на убийство малолетнего", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.