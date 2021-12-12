Японские учёные нашли связь генетики и уровня смертности от ковида

Учёные японского государственного института естественных наук "Рикэн" связали низкий уровень смертности от коронавируса в стране в сравнении с показателями в США и государствах Европы в том числе с генетикой самих японцев. Об этом сообщает газета The Japan Times со ссылкой на проведённое исследование.

По словам специалистов из "Рикэн", у людей есть два вида приобретённой иммунной системы, которые отражают патогены на основе "воспоминаний" о прошлых заражениях сезонными коронавирусами. Природные антитела работают как первая линия обороны от возбудителя. Затем, когда вирус проникает в организм, срабатывает второй защитный механизм — мощный иммунный ответ Т-клеток внутри лейкоцитов, которые убивают инфицированные клетки.

Т-клетки являются основой в борьбе с ковидом. Однако для их эффективной работы требуется лейкоцитарный антиген человека — HLA, который помогает Т-клеткам обнаружить вирус и уничтожить его. Каждый человек имеет несколько типов HLA, которые наследуются генетически.

Учёные из "Рикэн" обнаружили, что примерно у 60% японцев и только у 10–20% людей в Европе и США имеется молекула HLA-A24. Специалисты исследовали спайковый белок вируса, вызывающего CoViD-19, и идентифицировали антигенный компонент, или эпитоп QYI, воздействующий на HLA-A24. В свою очередь, он сигнализирует иммунной системе, что есть вирус, с которым нужно бороться.

Они также обнаружили, что аналогичный эпитоп существует и в сезонных коронавирусах. Исследователи говорят, что это доказывает существование на молекулярном уровне перекрёстного иммунитета против обычных коронавирусов и вируса, вызываемого CoViD-19.