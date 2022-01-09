Польские учёные назвали бузину защищающим от инфекций продуктом
Это растение также помогает быстрее выздороветь людям с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей.
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Исследователи из Познанского университета естественных наук выяснили, что бузина является прекрасным источником антиоксидантов, которые помогают укрепить иммунитет в борьбе с инфекциями вроде гриппа. Соответствующая работа опубликована в научном журнале Molecules.
Учёные рассказали, что в бузине содержится высокая концентрация фенолокислот и флавоноидов, снижающих уровень окислительного стресса. Данный процесс может увеличить продолжительность жизни за счёт сокращения долгосрочных повреждений систем организма.
"Исследования показали, что содержание фенолокислот и флавоноидов в экстрактах определяет их антибактериальную активность. Из анализируемых соединений наибольшее влияние на высокую антибактериальную активность экстрактов бузины оказали апигенин, кемпферол и феруловая, протокатеховая и п-кумариновая кислоты", — пояснили специалисты.
С результатами их исследований согласны учёные из Института здоровья Франклина. Они проанализировали скорость выздоровления 180 пациентов, больных респираторными инфекциями верхних дыхательным путей, которые при лечении также употребляли бузину и её экстракт. В рацион контрольной группы ягоду не добавляли.
"Этот метаанализ свидетельствует о том, что добавление ягод бузины при появлении симптомов со стороны верхних дыхательных путей существенно сокращает их общую продолжительность по сравнению с контрольной группой", — заключили американские специалисты.
Также авторы исследования выяснили, что бузина активнее воздействует на грипп, чем на простуду.
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