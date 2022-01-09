Боррель назвал две составляющие, необходимые Евросоюзу в отношениях с Россией

Европейскому союзу в отношениях с Россией необходимы не только диалог, но и сдерживание и решимость "посредством твёрдой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины". С таким заявлением в своём еженедельном блоге выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

В очередной раз он подчеркнул, что для Москвы серьёзные последствия и высокую цену будет иметь "любая дальнейшая агрессия" против Незалежной.

"Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнёрами-единомышленниками. В Европе нет безопасности без безопасности Украины", — указал дипломат, несколько дней назад побывавший на линии соприкосновения в Донбассе.