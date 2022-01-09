НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Боррель назвал две составляющие, необходимые Евросоюзу в отношениях с Россией

Глава европейской дипломатии в очередной раз предупредил, что любая агрессия против Украины повлечёт за собой серьёзные последствия для России.

9 января, 15:10

© Pixabay

Европейскому союзу в отношениях с Россией необходимы не только диалог, но и сдерживание и решимость "посредством твёрдой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины". С таким заявлением в своём еженедельном блоге выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

В очередной раз он подчеркнул, что для Москвы серьёзные последствия и высокую цену будет иметь "любая дальнейшая агрессия" против Незалежной.

"Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнёрами-единомышленниками. В Европе нет безопасности без безопасности Украины", — указал дипломат, несколько дней назад побывавший на линии соприкосновения в Донбассе.

"Потребуется время и терпение": Глава МИД Чехии Липавский заявил о желании найти путь для разморозки отношений с РФ

"Потребуется время и терпение": Глава МИД Чехии Липавский заявил о желании найти путь для разморозки отношений с РФ

Ранее Боррель назвал неприемлемым требование России остановить расширение НАТО.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1