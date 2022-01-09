Боррель назвал две составляющие, необходимые Евросоюзу в отношениях с Россией
Глава европейской дипломатии в очередной раз предупредил, что любая агрессия против Украины повлечёт за собой серьёзные последствия для России.
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Европейскому союзу в отношениях с Россией необходимы не только диалог, но и сдерживание и решимость "посредством твёрдой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины". С таким заявлением в своём еженедельном блоге выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
В очередной раз он подчеркнул, что для Москвы серьёзные последствия и высокую цену будет иметь "любая дальнейшая агрессия" против Незалежной.
"Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнёрами-единомышленниками. В Европе нет безопасности без безопасности Украины", — указал дипломат, несколько дней назад побывавший на линии соприкосновения в Донбассе.
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