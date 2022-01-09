"Аэрофлот" с 10 января возобновит полёты между Москвой и Нур-Султаном
Кроме того, с этого же дня авиакомпания вновь начнёт продавать билеты на рейсы в Казахстан.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Авиакомпания "Аэрофлот" с 10 января возобновит перелёты между Москвой и Нур-Султаном. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Отмечается, что компания в понедельник, 10 января, выполнит рейсы, запланированные в расписании на 9 января. Так, вылет воздушного судна намечен из Шереметьево на 4:00 мск, а обратный рейс из столицы Казахстана — на 12:05 по местному времени. После рейсы будут выполняться ежедневно.
В авиакомпании также отметили, что временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы в Казахстан и обратно, запланированные в расписании до 20 января 2022 года с вылетом из РФ и до 21 января 2022 года — с вылетом из Казахстана. Это сделано, чтобы разместить пассажиров ранее отменённых рейсов.
"Открытие свободной продажи на рейсы планируется с 10 января 2022 года", — уточняется в сообщении.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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