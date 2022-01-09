"Аэрофлот" с 10 января возобновит полёты между Москвой и Нур-Султаном

Авиакомпания "Аэрофлот" с 10 января возобновит перелёты между Москвой и Нур-Султаном. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Отмечается, что компания в понедельник, 10 января, выполнит рейсы, запланированные в расписании на 9 января. Так, вылет воздушного судна намечен из Шереметьево на 4:00 мск, а обратный рейс из столицы Казахстана — на 12:05 по местному времени. После рейсы будут выполняться ежедневно.

В авиакомпании также отметили, что временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы в Казахстан и обратно, запланированные в расписании до 20 января 2022 года с вылетом из РФ и до 21 января 2022 года — с вылетом из Казахстана. Это сделано, чтобы разместить пассажиров ранее отменённых рейсов.