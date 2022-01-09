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Биатлонистка Куклина выиграла золото в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии

Ещё одна российская спортсменка Виктория Сливко заняла третье место.

9 января, 15:00
<p>Фото © СБР</p>

Фото © СБР

Российская биатлонистка Лариса Куклина победила в спринтерской гонке на 7,5 километра на этапе Кубка IBU. Соревнования прошли в словацком Брежно-Осорбли.

Куклина преодолела дистанцию за 20 минут 24,1 секунды, поразив десять мишеней из десяти. Серебро выиграла норвежка Рагнхильд Фемстейневик, с одним промахом отставшая на 2,4 секунды. Третьей стала россиянка Виктория Сливко, стрелявшая без промахов (+12,3).

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В спринте помимо Куклиной и Сливко приняли участие ещё четыре российские биатлонистки. Евгения Буртасова показала 26-й результат (три промаха; +1.15,6), Анастасия Егорова стала 35-й (два промаха; +1.29,2), Анастасия Гореева — 36-я (три промаха; +1.30,3), Наталья Гербулова — 40-я (два промаха; +1.35,8).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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