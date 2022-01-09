Биатлонистка Куклина выиграла золото в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии

Российская биатлонистка Лариса Куклина победила в спринтерской гонке на 7,5 километра на этапе Кубка IBU. Соревнования прошли в словацком Брежно-Осорбли.

Куклина преодолела дистанцию за 20 минут 24,1 секунды, поразив десять мишеней из десяти. Серебро выиграла норвежка Рагнхильд Фемстейневик, с одним промахом отставшая на 2,4 секунды. Третьей стала россиянка Виктория Сливко, стрелявшая без промахов (+12,3).