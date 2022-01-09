Биатлонисту Латыпову разрешили покинуть Германию до окончания карантина

Биатлонисту сборной России Эдуарду Латыпову разрешили покинуть Германию до окончания карантина. Об этом сообщается на сайте СБР.

На этой неделе на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Латыпов сдал два положительных теста на коронавирусную инфекцию. Из-за этого он был вынужден пропустить все гонки. Также россиянин не сможет выступить на следующем этапе в Рупольдинге.

"СБР удалось договориться о внеочередном выезде из Германии трёх членов национальной команды, оказавшихся на карантине в этой стране, — кандидата в олимпийскую сборную России Эдуарда Латыпова, массажиста Романа Никитина и биохимика Александра Кузнецова. Всем троим разрешено покинуть Германию до окончания срока их карантина — это может произойти уже в понедельник", — говорится в сообщении пресс-службы.

Латыпов сможет вернуться к тренировкам после медицинского освидетельствования. Не исключено, что он останется в Оберхофе, где будет готовиться к Олимпиаде.