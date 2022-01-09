Биатлонисту Латыпову разрешили покинуть Германию до окончания карантина
В общем зачёте Кубка мира российский спортсмен занимает восьмое место.
Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic
Биатлонисту сборной России Эдуарду Латыпову разрешили покинуть Германию до окончания карантина. Об этом сообщается на сайте СБР.
На этой неделе на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Латыпов сдал два положительных теста на коронавирусную инфекцию. Из-за этого он был вынужден пропустить все гонки. Также россиянин не сможет выступить на следующем этапе в Рупольдинге.
"СБР удалось договориться о внеочередном выезде из Германии трёх членов национальной команды, оказавшихся на карантине в этой стране, — кандидата в олимпийскую сборную России Эдуарда Латыпова, массажиста Романа Никитина и биохимика Александра Кузнецова. Всем троим разрешено покинуть Германию до окончания срока их карантина — это может произойти уже в понедельник", — говорится в сообщении пресс-службы.
Латыпов сможет вернуться к тренировкам после медицинского освидетельствования. Не исключено, что он останется в Оберхофе, где будет готовиться к Олимпиаде.
В общем зачёте Кубка мира Латыпов занимает восьмое место, набрав 336 очков. Лидирует француз Кантен Фийон Майе (461).
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