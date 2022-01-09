СМИ: Зидан согласовал контракт с "Пари Сен-Жермен"

В мае французский специалист покинул мадридский "Реал". В составе испанского клуба он выиграл 11 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов подряд.

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан летом возглавит "Пари Сен-Жермен". Об этом пишет Sport.es.

Сообщается, что 49-летний французский специалист уже согласовал условия контракта со столичным клубом. Во главе команды Зидан сменит аргентинца Маурисио Почеттино, занимающего пост наставника с января 2021 года.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, набрав в 19 матчах 46 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане встретятся с мадридским "Реалом".