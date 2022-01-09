СМИ: Зидан согласовал контракт с "Пари Сен-Жермен"

Сообщается, что 49-летний французский специалист уже согласовал условия контракта со столичным клубом. Во главе команды Зидан сменит аргентинца Маурисио Почеттино, занимающего пост наставника с января 2021 года.

Зидан до сих пор был на посту главного тренера только в одном клубе — "Реале". Испанский клуб он покинул в мае 2021 года. С мадридской командой француз выиграл 11 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов подряд.