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СМИ: Зидан согласовал контракт с "Пари Сен-Жермен"

В мае французский специалист покинул мадридский "Реал". В составе испанского клуба он выиграл 11 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов подряд.

9 января, 12:49
<p>Фото © ТАСС / Ruben Albarran / PRESSINPHOTO</p>

Фото © ТАСС / Ruben Albarran / PRESSINPHOTO

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан летом возглавит "Пари Сен-Жермен". Об этом пишет Sport.es.

Сообщается, что 49-летний французский специалист уже согласовал условия контракта со столичным клубом. Во главе команды Зидан сменит аргентинца Маурисио Почеттино, занимающего пост наставника с января 2021 года.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, набрав в 19 матчах 46 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане встретятся с мадридским "Реалом".

СМИ: Зидан отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"

СМИ: Зидан отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"

Зидан до сих пор был на посту главного тренера только в одном клубе — "Реале". Испанский клуб он покинул в мае 2021 года. С мадридской командой француз выиграл 11 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов подряд.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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