Российская саночница Иванова победила на этапе Кубка мира в Латвии
В общем зачёте призёрка Олимпиады-2014 в Сочи идёт на 16-й позиции.
Фото © ОКР
Российская саночница Татьяна Иванова выиграла спринт на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования прошли в латвийской Сигулде.
30-летняя россиянка преодолела трассу за 31,241 секунды. Серебро завоевала немка Натали Гайзенбергер, отставшая на 0,014 секунды. Третьей стала Маделайн Эгле из Австрии (+0,031).
Ещё одна представительница России, Виктория Демченко, заняла четвёртое место (+0,060). Екатерина Катникова стала восьмой (+0,136), Диана Логинова — 12-й (+0,562).
В общем зачёте Кубка мира лидирует немка Юлия Таубиц, набравшая 834 очка. Второй идёт Эгле (762), третьей — Гайзенбергер (612). Лучшая из россиянок, Демченко, занимает шестое место (374), Иванова — 16-е (226).
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