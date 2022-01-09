Российская саночница Иванова победила на этапе Кубка мира в Латвии

Российская саночница Татьяна Иванова выиграла спринт на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования прошли в латвийской Сигулде.

30-летняя россиянка преодолела трассу за 31,241 секунды. Серебро завоевала немка Натали Гайзенбергер, отставшая на 0,014 секунды. Третьей стала Маделайн Эгле из Австрии (+0,031).

Ещё одна представительница России, Виктория Демченко, заняла четвёртое место (+0,060). Екатерина Катникова стала восьмой (+0,136), Диана Логинова — 12-й (+0,562).