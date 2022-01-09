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Российская саночница Иванова победила на этапе Кубка мира в Латвии

В общем зачёте призёрка Олимпиады-2014 в Сочи идёт на 16-й позиции.

9 января, 13:27
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Российская саночница Татьяна Иванова выиграла спринт на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования прошли в латвийской Сигулде.

30-летняя россиянка преодолела трассу за 31,241 секунды. Серебро завоевала немка Натали Гайзенбергер, отставшая на 0,014 секунды. Третьей стала Маделайн Эгле из Австрии (+0,031).

Ещё одна представительница России, Виктория Демченко, заняла четвёртое место (+0,060). Екатерина Катникова стала восьмой (+0,136), Диана Логинова — 12-й (+0,562).

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В общем зачёте Кубка мира лидирует немка Юлия Таубиц, набравшая 834 очка. Второй идёт Эгле (762), третьей — Гайзенбергер (612). Лучшая из россиянок, Демченко, занимает шестое место (374), Иванова — 16-е (226).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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