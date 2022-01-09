В аэропорту Чкаловский приземлился самолёт из Казахстана с россиянами на борту © SHOT

На аэродроме Чкаловский приземлился военный самолёт с россиянами на борту, который совершил вывозной рейс из Казахстана. Трансляция из воздушной гавани ведётся на YouTube-канале SHOT.

Как сообщает МИД РФ, военно-транспортными самолётами Минобороны из Алма-Аты уже вылетели 500 российских граждан. Вывозные рейсы будут совершаться, пока все желающие не вернутся в Россию.