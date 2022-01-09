Возвращение домой: На аэродроме Чкаловский приземлился самолёт из Казахстана с россиянами на борту
Отправка рейсов из республики будет продолжаться, пока не вывезут всех желающих. К настоящему моменту вернуться захотели 1600 граждан РФ.
© SHOT
В аэропорту Чкаловский приземлился самолёт из Казахстана с россиянами на борту © SHOT
На аэродроме Чкаловский приземлился военный самолёт с россиянами на борту, который совершил вывозной рейс из Казахстана. Трансляция из воздушной гавани ведётся на YouTube-канале SHOT.
Как сообщает МИД РФ, военно-транспортными самолётами Минобороны из Алма-Аты уже вылетели 500 российских граждан. Вывозные рейсы будут совершаться, пока все желающие не вернутся в Россию.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около 1600 россиян захотели вернуться на родину вывозными рейсами из Казахстана.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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