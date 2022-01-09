Захарова: Делегация РФ приехала на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем

Российская делегация прибыла в Швейцарию на переговоры о гарантиях безопасности с США с "рабочим настроением" и желанием участвовать в конкретной работе. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

"У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности. Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнёрами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы — мы посмотрим. Наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе", — уточнила дипломат.

Ранее представитель администрации США высказался, что делегация едет на предстоящие переговоры "с ощущением реализма, а не с ощущением оптимизма". В ответ Захарова посоветовала поднять себе настроение.

Ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи. Основные же переговоры состоятся 10 января.

Отмечается, что в составе межведомственной делегации — представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны внешнеполитического ведомства её возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую сторону на консультациях представит первый замгоссекретаря США Венди Шерман.