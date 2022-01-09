Захарова: Делегация РФ приехала на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем
Ранее представитель администрации США высказался, что делегация едет в Женеву "с ощущением реализма, а не с ощущением оптимизма".
Мария Захарова © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Российская делегация прибыла в Швейцарию на переговоры о гарантиях безопасности с США с "рабочим настроением" и желанием участвовать в конкретной работе. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
"У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности. Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнёрами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы — мы посмотрим. Наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе", — уточнила дипломат.
Ранее представитель администрации США высказался, что делегация едет на предстоящие переговоры "с ощущением реализма, а не с ощущением оптимизма". В ответ Захарова посоветовала поднять себе настроение.
Ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи. Основные же переговоры состоятся 10 января.
Отмечается, что в составе межведомственной делегации — представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны внешнеполитического ведомства её возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую сторону на консультациях представит первый замгоссекретаря США Венди Шерман.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
Комментариев: 0