НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова: Делегация РФ приехала на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем

Ранее представитель администрации США высказался, что делегация едет в Женеву "с ощущением реализма, а не с ощущением оптимизма".

9 января, 13:14
<p>Мария Захарова © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Российская делегация прибыла в Швейцарию на переговоры о гарантиях безопасности с США с "рабочим настроением" и желанием участвовать в конкретной работе. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

"У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности. Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнёрами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы — мы посмотрим. Наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе", — уточнила дипломат.

Ранее представитель администрации США высказался, что делегация едет на предстоящие переговоры "с ощущением реализма, а не с ощущением оптимизма". В ответ Захарова посоветовала поднять себе настроение.

Ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи. Основные же переговоры состоятся 10 января.

Отмечается, что в составе межведомственной делегации — представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны внешнеполитического ведомства её возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую сторону на консультациях представит первый замгоссекретаря США Венди Шерман.

Депутат Белик счёл угрозы США о новых санкциях "попытками заболтать" Россию

Депутат Белик счёл угрозы США о новых санкциях "попытками заболтать" Россию

Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1