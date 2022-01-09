Российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США по безопасности

Российская делегация прибыла в Женеву, где уже завтра, 10 января, состоятся переговоры с США по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в составе межведомственной делегации — представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны внешнеполитического ведомства её возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. А американскую сторону на консультациях представит первый замгоссекретаря США Венди Шерман.

Основные переговоры состоятся 10 января. При этом ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о реалистичных ожиданиях РФ от переговоров с США. По словам дипломата, исходя из сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя, предполагать прогресс "было бы наивно".