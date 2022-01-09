Российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США по безопасности
Основные консультации состоятся завтра, 10 января. При этом ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.
Сергей Рябков © ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI
Российская делегация прибыла в Женеву, где уже завтра, 10 января, состоятся переговоры с США по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в составе межведомственной делегации — представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны внешнеполитического ведомства её возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. А американскую сторону на консультациях представит первый замгоссекретаря США Венди Шерман.
Основные переговоры состоятся 10 января. При этом ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о реалистичных ожиданиях РФ от переговоров с США. По словам дипломата, исходя из сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя, предполагать прогресс "было бы наивно".
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран — членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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