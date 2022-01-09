НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США по безопасности

Основные консультации состоятся завтра, 10 января. При этом ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.

9 января, 11:00
<p>Сергей Рябков © ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI</p>

Сергей Рябков © ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI

Российская делегация прибыла в Женеву, где уже завтра, 10 января, состоятся переговоры с США по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в составе межведомственной делегации — представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны внешнеполитического ведомства её возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. А американскую сторону на консультациях представит первый замгоссекретаря США Венди Шерман.

Пушков: США хотят "жёстко поторговаться" с Москвой на переговорах по безопасности

Пушков: США хотят "жёстко поторговаться" с Москвой на переговорах по безопасности

Основные переговоры состоятся 10 января. При этом ожидается, что сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о реалистичных ожиданиях РФ от переговоров с США. По словам дипломата, исходя из сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя, предполагать прогресс "было бы наивно".

Экс-представитель НАТО Табах заявил о "безоговорочной победе Путина" над США

Экс-представитель НАТО Табах заявил о "безоговорочной победе Путина" над США

Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран — членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1