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Киргизия направила Казахстану ноту из-за задержания её гражданина

В то же время в Бишкеке у посольства республики проходит митинг в поддержку джазового музыканта Викрама Рузахунова. Однако силовики утверждают, что на видео, гуляющем по Сети, совсем другой человек.

9 января, 10:55
<p>Викрам Рузахунов © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSUKa-Eonpy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vicrammusic</a></p>

Викрам Рузахунов © Instagram / vicrammusic

Власти Киргизии направили ноту Казахстану из-за задержания силовиками республики киргизского гражданина, которого подозревают в причастности к терроризму. Об этом заявил журналистам в Бишкеке зампред кабмина Киргизии, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

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В свою очередь пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев отметил, что сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность. По его словам, по линии МИД и МВД двух стран ведётся работа по выяснению обстоятельств задержания.

"Вызывают озабоченность публикации в ряде зарубежных СМИ, в которых джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова пытаются выставить деструктивным элементом, приехавшим в Казахстан якобы для участия в митингах. Мы надеемся, что в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего", — сказал он.

В Бишкеке у Посольства Казахстана проходят митинги в поддержку задержанного джазового музыканта © Instagram / yulia_rutskaya

В то же время у Посольства Казахстана в Бишкеке проходит митинг в поддержку музыканта. Однако силовики Казахстана утверждают, что мужчину, который запечатлён на опубликованном видео, на самом деле зовут Закир Убуров. Но сограждане Викрама уверены, что на ролике именно он, в Киргизии артист довольно известен и многие знают его в лицо.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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