Киргизия направила Казахстану ноту из-за задержания её гражданина

Власти Киргизии направили ноту Казахстану из-за задержания силовиками республики киргизского гражданина, которого подозревают в причастности к терроризму. Об этом заявил журналистам в Бишкеке зампред кабмина Киргизии, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев отметил, что сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность. По его словам, по линии МИД и МВД двух стран ведётся работа по выяснению обстоятельств задержания.

"Вызывают озабоченность публикации в ряде зарубежных СМИ, в которых джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова пытаются выставить деструктивным элементом, приехавшим в Казахстан якобы для участия в митингах. Мы надеемся, что в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего", — сказал он.

В Бишкеке у Посольства Казахстана проходят митинги в поддержку задержанного джазового музыканта © Instagram / yulia_rutskaya