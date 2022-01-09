Пушков: США хотят "жёстко поторговаться" с Москвой на переговорах по безопасности

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил перспективы предстоящих переговоров Москвы и Вашингтона по предложениям России к США и НАТО по гарантиям безопасности. По его мнению, не стоит питать особых надежд на то, что Запад пойдёт навстречу в предложенных требованиях.

Сенатор отметил, что американцы видят в грядущих консультациях очередной элемент для "жёсткого торга", поэтому снова начнут выдвигать Москве ответные требования. Аналогичная ситуация будет и на переговорах с Североатлантическим альянсом, считает Пушков.

"В ряде стран альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всём Москву и выставить ей набор ультимативных требований", — написал парламентарий у себя в телеграм-канале.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о реалистичных ожиданиях РФ от переговоров с США. По словам дипломата, исходя из сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя, предполагать прогресс "было бы наивно".