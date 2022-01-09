Пушков: США хотят "жёстко поторговаться" с Москвой на переговорах по безопасности
Аналогичная ситуация будет и на переговорах с Североатлантическим альянсом, считает сенатор. По его мнению, на грядущих консультациях Запад выставит России набор ультимативных требований.
Алексей Пушков © Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил перспективы предстоящих переговоров Москвы и Вашингтона по предложениям России к США и НАТО по гарантиям безопасности. По его мнению, не стоит питать особых надежд на то, что Запад пойдёт навстречу в предложенных требованиях.
Сенатор отметил, что американцы видят в грядущих консультациях очередной элемент для "жёсткого торга", поэтому снова начнут выдвигать Москве ответные требования. Аналогичная ситуация будет и на переговорах с Североатлантическим альянсом, считает Пушков.
"В ряде стран альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всём Москву и выставить ей набор ультимативных требований", — написал парламентарий у себя в телеграм-канале.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о реалистичных ожиданиях РФ от переговоров с США. По словам дипломата, исходя из сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя, предполагать прогресс "было бы наивно".
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран — членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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