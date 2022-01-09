В Крыму прошли учения Черноморского флота по уничтожению атакующих беспилотников
В мероприятиях задействовали зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В Крыму прошли учения морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ), одним из элементов мероприятий стало отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.
"Для проведения проверки и готовности дежурных сил противовоздушной обороны Крымского полуострова с экипажами морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также с дивизионами зенитных ракетных систем С-400, расчётами ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" проведена тренировка по зонам ответственности. В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах", — говорится в релизе.
Отмечается, что в учениях задействовали зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа, а также самолёты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ. Кроме того, к мероприятиям привлекались боевые расчёты дивизиона комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С".
Ранее Лайф рассказывал, что учения стратегических ядерных сил "Гром" могут пройти в России в начале 2022 года. В них задействуют Ракетные войска стратегического назначения РФ, бомбардировщики дальней авиации ВКС и атомные подводные ракетоносцы ВМФ.
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