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Футболист "Спартака" Жиго может перейти в "Марсель"

Француз выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 97 матчей во всех турнирах.

9 января, 10:10
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго может перейти в "Марсель". Об этом пишет L’Équipe.

В "Марселе" рассчитывают, что летом Жиго сможет перейти в команду на правах свободного агента. Также французский клуб хотел бы укрепить оборону боснийским защитником Сеадом Колашинацем, у которого заканчивается контракт с лондонским "Арсеналом".

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Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 97 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Контракт французского футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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