Футболист "Спартака" Жиго может перейти в "Марсель"
Француз выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 97 матчей во всех турнирах.
Фото © ФК "Спартак"
Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго может перейти в "Марсель". Об этом пишет L’Équipe.
В "Марселе" рассчитывают, что летом Жиго сможет перейти в команду на правах свободного агента. Также французский клуб хотел бы укрепить оборону боснийским защитником Сеадом Колашинацем, у которого заканчивается контракт с лондонским "Арсеналом".
Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 97 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Контракт французского футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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