Футболист "Спартака" Жиго может перейти в "Марсель"

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго может перейти в "Марсель". Об этом пишет L’Équipe.

В "Марселе" рассчитывают, что летом Жиго сможет перейти в команду на правах свободного агента. Также французский клуб хотел бы укрепить оборону боснийским защитником Сеадом Колашинацем, у которого заканчивается контракт с лондонским "Арсеналом".