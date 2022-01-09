Рогозин сообщил о пропаже в Казахстане своего друга — музыканта Ильяса Аутова

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что его друг Ильяс Аутов — певец из Казахстана — несколько дней не выходит на связь. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Вот уже несколько дней нет связи с моим алма-атинским другом Ильясом Аутовым", — подчеркнул Рогозин.

Глава "Роскосмоса" выразил надежду, что у певца и его семьи всё хорошо.

"В предновогодние дни он приезжал в Москву и выступал в Центре подготовки космонавтов, исполнял свои песни", — добавил Рогозин.