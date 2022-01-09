Рогозин сообщил о пропаже в Казахстане своего друга — музыканта Ильяса Аутова
Глава "Роскосмоса" выразил надежду, что у артиста, который не выходит на связь, и его семьи всё хорошо.
Дмитрий Рогозин © ТАСС / Савостьянов Сергей
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что его друг Ильяс Аутов — певец из Казахстана — несколько дней не выходит на связь. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Вот уже несколько дней нет связи с моим алма-атинским другом Ильясом Аутовым", — подчеркнул Рогозин.
Глава "Роскосмоса" выразил надежду, что у певца и его семьи всё хорошо.
"В предновогодние дни он приезжал в Москву и выступал в Центре подготовки космонавтов, исполнял свои песни", — добавил Рогозин.
Ильяс Аутов — основатель группы Motor-Roller. Его часто замечали исполняющим песни на стихи Рогозина.
Ранее Лайф писал, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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