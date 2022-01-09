В казахстанском Таразе ликвидировали 10 преступников
В ходе беспорядков было задержано более 150 человек, у некоторых из них силовики изъяли оружие. В больницу поступило более 280 пострадавших.
Фото © ТАСС / AP Photo / Vasily Krestyaninov
В городе Таразе, который расположен на юге Казахстана, во время спецоперации силовики ликвидировали около десяти радикалов. По данным телеканала "Хабар 24", также было задержано 153 человека.
"Спецоперация продолжается, ликвидировали около десяти преступников, задержали 153 человека. В больницу поступило больше 280 пострадавших, из них 38 госпитализированы", — сообщили в эфире телеканала.
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Отмечается, что за минувшую ночь в Таразе задержали ещё 14 участников погромов. Как выяснилось, четверо из них участвовали в поджогах здания администрации. Правоохранители изъяли у них оружие.
Ранее Лайф сообщал, что свыше 130 задержанных в ходе беспорядков в Казахстане помещены в изоляторы. Всех их подозревают в совершении особо тяжких преступлений, рассказал глава МВД республики. И подчеркнул, что действия преступников были организованны.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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