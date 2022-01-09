В казахстанском Таразе ликвидировали 10 преступников

В городе Таразе, который расположен на юге Казахстана, во время спецоперации силовики ликвидировали около десяти радикалов. По данным телеканала "Хабар 24", также было задержано 153 человека.

"Спецоперация продолжается, ликвидировали около десяти преступников, задержали 153 человека. В больницу поступило больше 280 пострадавших, из них 38 госпитализированы", — сообщили в эфире телеканала.

Отмечается, что за минувшую ночь в Таразе задержали ещё 14 участников погромов. Как выяснилось, четверо из них участвовали в поджогах здания администрации. Правоохранители изъяли у них оружие.