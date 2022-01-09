Более 230 человек погибли на российских дорогах с начала 2022-го
Количество ДТП возросло из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов страны. Представители МЧС призывают автомобилистов быть внимательнее за рулём.
Скриншот видео © МЧС России
Видео работ подразделений МЧС России по ликвидации последствий ДТП © МЧС РФ
В России за восемь праздничных дней на дорогах погибло свыше 230 человек, сообщили в МЧС. Рост числа аварий представители ведомства связывают с плохими погодными условиями в некоторых регионах страны.
"Так, с начала 2022 года в России произошло около двух тысяч ДТП, в которых спасено свыше 700 человек, к сожалению, более 230 человек погибло", — указано в сообщении, распространённом пресс-службой министерства.
Так, 5 января в Тульской области произошла массовая авария, столкнулось свыше 60 автомобилей, 17 человек, из которых пятеро — дети, были травмированы.
Ранее Лайф писал, что в ДТП в Ульяновской области погибли два подростка и взрослый. Ещё восемь человек получили травмы.
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