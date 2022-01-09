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Более 230 человек погибли на российских дорогах с начала 2022-го

Количество ДТП возросло из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов страны. Представители МЧС призывают автомобилистов быть внимательнее за рулём.

9 января, 10:31

Скриншот видео © МЧС России

Видео работ подразделений МЧС России по ликвидации последствий ДТП © МЧС РФ

В России за восемь праздничных дней на дорогах погибло свыше 230 человек, сообщили в МЧС. Рост числа аварий представители ведомства связывают с плохими погодными условиями в некоторых регионах страны.

"Так, с начала 2022 года в России произошло около двух тысяч ДТП, в которых спасено свыше 700 человек, к сожалению, более 230 человек погибло", — указано в сообщении, распространённом пресс-службой министерства.

Так, 5 января в Тульской области произошла массовая авария, столкнулось свыше 60 автомобилей, 17 человек, из которых пятеро — дети, были травмированы.

Момент смертельного ДТП в Москве попал на видео

Момент смертельного ДТП в Москве попал на видео

Ранее Лайф писал, что в ДТП в Ульяновской области погибли два подростка и взрослый. Ещё восемь человек получили травмы.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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