Более 230 человек погибли на российских дорогах с начала 2022-го

Видео работ подразделений МЧС России по ликвидации последствий ДТП © МЧС РФ

В России за восемь праздничных дней на дорогах погибло свыше 230 человек, сообщили в МЧС. Рост числа аварий представители ведомства связывают с плохими погодными условиями в некоторых регионах страны.

"Так, с начала 2022 года в России произошло около двух тысяч ДТП, в которых спасено свыше 700 человек, к сожалению, более 230 человек погибло", — указано в сообщении, распространённом пресс-службой министерства.

Так, 5 января в Тульской области произошла массовая авария, столкнулось свыше 60 автомобилей, 17 человек, из которых пятеро — дети, были травмированы.