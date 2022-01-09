Российский пилот Карякин попал в аварию на этапе ралли "Дакар"

Экипаж российского гонщика Сергея Карякина попал в аварию на спецучастке седьмого этапа ралли "Дакар". Об этом сообщает пресс-служба команды SNAG Racing, за которую выступает наш спортсмен.

"Экипаж попал в столкновение на спецучастке. С парнями всё в порядке. Никакой информации о состоянии машины или виновных пока нет, вся информация будет позже", — говорится в сообщении.

Позднее штурман экипажа Антон Власюк заявил, что продолжить участие в ралли-марафоне после лобового столкновения с багги итальянца Марко Каррары не получится. По его словам, машина не подлежит восстановлению в кратчайшие сроки.

"Дакар-2022" для нас закончен. Мы ехали по треку, там была ловушка организаторов, и многие экипажи заблудились. И вот тому пример: один из экипажей ехал в лоб другим участникам, выскочил из-за горы, и мы столкнулись с ним. К сожалению, восстановить машину после такого удара невозможно", — рассказал Власюк в "Инстаграме".