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Российский пилот Карякин попал в аварию на этапе ралли "Дакар"

Продолжить участие в марафоне наш спортсмен не сможет. Восстановить машину не представляется возможным.

9 января, 10:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYgU-aFIZAm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">snagracing</a></p>

Фото © Instagram / snagracing

Экипаж российского гонщика Сергея Карякина попал в аварию на спецучастке седьмого этапа ралли "Дакар". Об этом сообщает пресс-служба команды SNAG Racing, за которую выступает наш спортсмен.

"Экипаж попал в столкновение на спецучастке. С парнями всё в порядке. Никакой информации о состоянии машины или виновных пока нет, вся информация будет позже", говорится в сообщении.

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Позднее штурман экипажа Антон Власюк заявил, что продолжить участие в ралли-марафоне после лобового столкновения с багги итальянца Марко Каррары не получится. По его словам, машина не подлежит восстановлению в кратчайшие сроки.

"Дакар-2022" для нас закончен. Мы ехали по треку, там была ловушка организаторов, и многие экипажи заблудились. И вот тому пример: один из экипажей ехал в лоб другим участникам, выскочил из-за горы, и мы столкнулись с ним. К сожалению, восстановить машину после такого удара невозможно", — рассказал Власюк в "Инстаграме".

Карякин и Власюк выступали на "Дакаре" в классе серийных мотовездеходов. После шести этапов они занимали в общем зачёте восьмое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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