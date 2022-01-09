Из Алма-Аты на аэродром Чкаловский вылетели три самолёта с россиянами
В общей сложности на бортах находится 300 наших соотечественников. А накануне на родину были доставлены 25 российских туристов.
Кадры эвакуации российских граждан из Алма-Аты на бортах Минобороны РФ © Телеграм-канал "RT на русском"
Из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский вылетели первые три самолёта Министерства обороны РФ для доставки россиян на родину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское консульство в Алма-Ате.
"Первые три самолёта по 100 человек в каждом вылетели в аэропорт Чкаловский", — рассказал агентству консул-советник российского генконсульства в Алма-Ате Владимир Малышев.
Ранее Лайф сообщал, что сегодня самолёты Министерства обороны выполнят спецрейсы из Алма-Аты для доставки россиян на родину. 9 января с 17:00 до 18:00 (по местному времени) граждане смогут вылететь из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. А накануне борт военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил 25 российских туристов из Казахстана на родину.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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