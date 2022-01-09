В российских регионах выросли коэффициенты ОСАГО

В российских регионах с сегодняшнего дня, 9 января, резко подорожали полисы ОСАГО, сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что вступило в силу указание Центробанка РФ о втором в истории ОСАГО масштабном изменении региональных коэффициентов. Кроме того, речь идёт и о повышении верхней границы единого для всей страны тарифного коридора страховки на 10% — до 5980 рублей — именно от такой суммы страховщики теперь могут рассчитывать россиянам базовый тариф.

Больше всего ЦБ повысил коэффициенты субъекта РФ в небольших городах, населённых пунктах и деревнях Башкирии — на 36%. В сёлах, аулах и городах Дагестана, за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта, его подняли на 20%. А в Приморском крае, кроме Владивостока, Артёма, Арсеньева, Находки, Спасска-Дальнего и Уссурийска, полис может обойтись автомобилистам дороже на 17%.