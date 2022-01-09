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Песков заявил, что подписание документов на внеочередной сессии ОДКБ пока не планируется

Напомним, что 8 января в ходе телефонного разговора Путин договорился с Токаевым провести совещание лидеров стран – участниц договора.

9 января, 12:50
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на 10 января, пока не планируется принятие каких-либо документов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Пока нет", — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Лайф рассказывал, что 8 января в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин договорился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым провести совещание лидеров стран ОДКБ. Встреча пройдёт в режиме видеоконференции под председательством Армении.

Контртеррористическая операция в Казахстане продолжится до полного уничтожения боевиков

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Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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