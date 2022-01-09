Посол Бородавкин: Цель вылазки боевиков в Казахстане — расшатывание рубежей России

Заранее спланированная атака боевиков в Казахстане должна была разрушить внутриполитическую устойчивость в республике и привнести дестабилизацию на южных рубежах России. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

"На наших глазах в дружественной, даже братской нам стране развернулась настоящая трагедия. Осуществлена организованная, заранее хорошо спланированная вылазка боевиков, нацеленная, судя по всему, на обрушение внутриполитической устойчивости в Казахстане и долгосрочную дестабилизацию на южных рубежах нашей страны", — подчеркнул дипломат.

Однако, по мнению Бородавкина, замыслы "заговорщиков" никогда не воплотились бы в жизнь.

"Это урок для тех, кто посмеет посягнуть на свободу и безопасность друзей России, кто попробует переступить "красные линии" российских внешнеполитических интересов и интересов наших союзников", — заметил он.

Также посол напомнил о жертвах среди мирного населения, что погибли при "бандитских действиях террористов".