Посол Бородавкин: Цель вылазки боевиков в Казахстане — расшатывание рубежей России
Однако, по мнению дипломата, замыслы заговорщиков никогда не воплотились бы в жизнь.
Фото © ТАСС / Ерлан Джумаев
Заранее спланированная атака боевиков в Казахстане должна была разрушить внутриполитическую устойчивость в республике и привнести дестабилизацию на южных рубежах России. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
"На наших глазах в дружественной, даже братской нам стране развернулась настоящая трагедия. Осуществлена организованная, заранее хорошо спланированная вылазка боевиков, нацеленная, судя по всему, на обрушение внутриполитической устойчивости в Казахстане и долгосрочную дестабилизацию на южных рубежах нашей страны", — подчеркнул дипломат.
Однако, по мнению Бородавкина, замыслы "заговорщиков" никогда не воплотились бы в жизнь.
"Это урок для тех, кто посмеет посягнуть на свободу и безопасность друзей России, кто попробует переступить "красные линии" российских внешнеполитических интересов и интересов наших союзников", — заметил он.
Также посол напомнил о жертвах среди мирного населения, что погибли при "бандитских действиях террористов".
"Пользуясь случаем, выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким жертв террора и желаю скорейшего выздоровления казахстанцам, получившим ранения", — заключил Бородавкин.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 0