Сердюков: Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки
Подразделения сил закончили переброску и уже приступили к выполнению поставленных задач. Так, ими взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты.
Кадр из видео © Предоставлено Лайфу
Брифинг Андрея Сердюкова и Султана Камалетдинова © Видео предоставлено Лайфу
Коллективный контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пробудет в Казахстане до полной стабилизации обстановки. Об этом заявил командующий миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, миротворцы уже завершили развёртывание в республике и приступили к выполнению задач.
"Выполнение задач подразделениями Коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране", — сказал Сердюков на совместном брифинге с замминистра обороны Казахстана Султаном Камалетдиновым.
В свою очередь Камалетдинов поблагодарил командование и личный состав сил ОДКБ за "братскую помощь", оказанную Казахстану. Как отметил замминистра, это позволило освободить местных правоохранителей и направить их для участия в контртеррористической операции.
Также известно, что ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провёл телефонный разговор с Сердюковым. В ходе беседы было отмечено, что подразделения миротворческих сил уже приступили к выполнению поставленных задач. Так, ими были взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты.
Ранее президент России Владимир Путин договорился с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым провести совещание лидеров стран ОДКБ. В ходе телефонного разговора глава соседней республики подробно проинформировал российского коллегу о происходящей обстановке. По его оценке, дела стабилизируются.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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