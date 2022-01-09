Сердюков: Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Брифинг Андрея Сердюкова и Султана Камалетдинова © Видео предоставлено Лайфу

Коллективный контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пробудет в Казахстане до полной стабилизации обстановки. Об этом заявил командующий миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, миротворцы уже завершили развёртывание в республике и приступили к выполнению задач.

"Выполнение задач подразделениями Коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране", — сказал Сердюков на совместном брифинге с замминистра обороны Казахстана Султаном Камалетдиновым.

В свою очередь Камалетдинов поблагодарил командование и личный состав сил ОДКБ за "братскую помощь", оказанную Казахстану. Как отметил замминистра, это позволило освободить местных правоохранителей и направить их для участия в контртеррористической операции.

Также известно, что ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провёл телефонный разговор с Сердюковым. В ходе беседы было отмечено, что подразделения миротворческих сил уже приступили к выполнению поставленных задач. Так, ими были взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты.