Посол Бородавкин: Кто попробует укусить РФ и её друзей, останется "без зубов"
Дипломат отметил, что оперативность и эффективность, с которой ОДКБ приступила к восстановлению конституционного порядка в Казахстане, не могут не вызывать гордость.
Алексей Бородавкин © ТАСС / Валерий Шарифулин
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин предостерёг недругов РФ от попыток навредить Москве или её союзникам, так как иначе они останутся "без зубов". Об этом дипломат сказал в интервью ТАСС.
"Нашим недругам не стоит искушать судьбу. Россия сейчас — не Россия девяностых. Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов", — сказал диппредставитель.
Он также отметил, что не может не вызывать гордость оперативность и эффективность, с которой силы ОДКБ приступили к восстановлению конституционного порядка в Казахстане. Бородавкин подчеркнул, что между обращением президента республики Касым-Жомарта Токаева и приземлением первых бортов с миротворцами прошли считаные часы.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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