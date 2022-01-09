Посол Бородавкин: Кто попробует укусить РФ и её друзей, останется "без зубов"

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин предостерёг недругов РФ от попыток навредить Москве или её союзникам, так как иначе они останутся "без зубов". Об этом дипломат сказал в интервью ТАСС.

"Нашим недругам не стоит искушать судьбу. Россия сейчас — не Россия девяностых. Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов", — сказал диппредставитель.