Кадры захвата аэропорта Алма-Аты 5 января © Telegram / SHOT / Instagram / waliene

Очевидица, находившаяся в аэропорту Алма-Аты во время захвата 5 января, рассказала, что пришлось пережить мирным жителям города в тот страшный день. По её словам, люди попросту молились, чтобы громившие всё подряд мародёры их не тронули. Как сообщает SHOT, в тот день Алина должна была улететь в Нур-Султан, но до сих пор вынуждена оставаться в Алма-Ате.

"Мы спим, держась за руки, в надежде проснуться завтра и уехать в Астану (прежнее название Нур-Султана. — Прим. Лайфа) любыми путями. Честно, никогда не думала, что так буду бояться ложиться спать и переживать за нашу жизнь. Молимся, чтобы нас не тронули. Если что, придумали уже, как будем прыгать с третьего этажа", — описывает происходившие события девушка на своей странице в "Инстаграме".

По словам Алины, в магазинах Алма-Аты до сих пор нет продуктов первой необходимости, например хлеба или сыра. Поэтому горожанам приходится питаться лапшой быстрого приготовления. О жареной картошке и пельменях им только пока можно мечтать, подытожила девушка.

Полки одного из продуктовых магазинов в Алма-Ате во время беспорядков © Instagram / waliene