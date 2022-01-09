"Молимся, чтобы нас не тронули": Очевидица рассказала, что творилось в Алма-Ате в день захвата аэропорта
Алина должна была вылететь в Нур-Султан, но до сих пор этой возможности ей не представилось. По её словам, в магазинах разгромленного мародёрами города нет продуктов первой необходимости.
Кадр из видео © Telegram / SHOT / Instagram / waliene
Кадры захвата аэропорта Алма-Аты 5 января © Telegram / SHOT / Instagram / waliene
Очевидица, находившаяся в аэропорту Алма-Аты во время захвата 5 января, рассказала, что пришлось пережить мирным жителям города в тот страшный день. По её словам, люди попросту молились, чтобы громившие всё подряд мародёры их не тронули. Как сообщает SHOT, в тот день Алина должна была улететь в Нур-Султан, но до сих пор вынуждена оставаться в Алма-Ате.
"Мы спим, держась за руки, в надежде проснуться завтра и уехать в Астану (прежнее название Нур-Султана. — Прим. Лайфа) любыми путями. Честно, никогда не думала, что так буду бояться ложиться спать и переживать за нашу жизнь. Молимся, чтобы нас не тронули. Если что, придумали уже, как будем прыгать с третьего этажа", — описывает происходившие события девушка на своей странице в "Инстаграме".
По словам Алины, в магазинах Алма-Аты до сих пор нет продуктов первой необходимости, например хлеба или сыра. Поэтому горожанам приходится питаться лапшой быстрого приготовления. О жареной картошке и пельменях им только пока можно мечтать, подытожила девушка.
Полки одного из продуктовых магазинов в Алма-Ате во время беспорядков © Instagram / waliene
Ранее Лайф сообщал, что из Алма-Аты на аэродром Чкаловский вылетели три самолёта с россиянами. В общей сложности на бортах находится 300 наших соотечественников. А накануне на родину были доставлены 25 российских туристов.
"Позвонили, предложили 90 тысяч тенге": Задержанный в Алма-Ате рассказал об участии в протестах за деньги
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
Комментариев: 0