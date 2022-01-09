Синоптик Тишковец предупредил о крупнейших со времён Битвы за Москву сугробах
По словам метеоролога, понедельник, 10 января, ознаменуется непрерывными снегопадами, выпадет около трети месячной нормы осадков.
© Агентство "Москва" / Сандурская Софья
В столице к пятнице, 14 января, вырастут полуметровые сугробы, которых в середине первого месяца года не было со времён Битвы за Москву. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
Так, по словам метеоролога, в предстоящую неделю зима в Центральной России разыграется не на шутку. В понедельник, 10 января, будет снегопад с общим количеством осадков до 9–14 миллиметров, что является третью месячной нормы, а видимость в течение суток будет ухудшаться до 1000–1500 метров.
"В результате сугробы вырастут на восемь сантиметров — в Москве с 27 до 35 сантиметров. На дорогах — снежные заносы и накаты. Температура воздуха ночью — минус пять-семь, днём — минус три-пять", — рассказал синоптик.
Тишковец отметил, что во вторник и среду, 11 и 12 января, осадки продолжатся, но ослабеют, а высота снежного покрова подрастёт до 38–40 сантиметров. Кроме того, северный ветер принесёт порцию полярного холода, из-за чего к 12 января ночные морозы окрепнут до минус 13–18 градусов.
"К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты — это почти вдвое больше положенной нормы. Последний раз в это время года так сильно Москву заносило снегом 80 лет назад — в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 сантиметров. При этом резко потеплеет", — рассказал синоптик.
Он добавил, что выходные пройдут без скоротечных зарядов снега, а температура снова станет понижаться. Как отметил метеоролог, за неделю на Москву может обрушиться почти весь январский объём снега.
Ранее сомнолог Елена Колесниченко объяснила, как восстановить режим после новогодних каникул. Стоит обратить внимание на некоторые продукты, добавив их в рацион, а также больше гулять на свежем воздухе.
Комментариев: 0