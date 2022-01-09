Синоптик Тишковец предупредил о крупнейших со времён Битвы за Москву сугробах

В столице к пятнице, 14 января, вырастут полуметровые сугробы, которых в середине первого месяца года не было со времён Битвы за Москву. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Так, по словам метеоролога, в предстоящую неделю зима в Центральной России разыграется не на шутку. В понедельник, 10 января, будет снегопад с общим количеством осадков до 9–14 миллиметров, что является третью месячной нормы, а видимость в течение суток будет ухудшаться до 1000–1500 метров.

"В результате сугробы вырастут на восемь сантиметров — в Москве с 27 до 35 сантиметров. На дорогах — снежные заносы и накаты. Температура воздуха ночью — минус пять-семь, днём — минус три-пять", — рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что во вторник и среду, 11 и 12 января, осадки продолжатся, но ослабеют, а высота снежного покрова подрастёт до 38–40 сантиметров. Кроме того, северный ветер принесёт порцию полярного холода, из-за чего к 12 января ночные морозы окрепнут до минус 13–18 градусов.

"К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты — это почти вдвое больше положенной нормы. Последний раз в это время года так сильно Москву заносило снегом 80 лет назад — в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 сантиметров. При этом резко потеплеет", — рассказал синоптик.

Он добавил, что выходные пройдут без скоротечных зарядов снега, а температура снова станет понижаться. Как отметил метеоролог, за неделю на Москву может обрушиться почти весь январский объём снега.