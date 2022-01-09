НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Я враг": Тиктокера Даню Милохина не впустили на Украину

"Нас держат в плену", заявил блогер подписчикам, а позднее отметил, что его "развернули обратно".

9 января, 11:46

Даня Милохин © Instagram / danya_milokhin

Милохин рассказывает, как его не впустили на Украину © Instagram / danya_milokhin

Российский тиктокер Даня Милохин сообщил подписчикам в "Инстаграме", что не смог попасть на Украину. Причину, по которой его не впустили в Незалежную, блогер не назвал, при этом отметив, что он "враг".

"Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену. Чуваки, меня не впустили, я враг, нас обратно развернули", — сообщил Милохин, не уточнив, в компании кого он путешествовал в соседнюю страну.

Российскую тиктокершу не впустили на Украину после посещения Крыма

Российскую тиктокершу не впустили на Украину после посещения Крыма

В декабре 2021-го из-за посещения Крыма на Украину не впустили российскую певицу Mary Gu. Девушке пришлось извиняться перед фанатами в Незалежной за сорванный концерт.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1