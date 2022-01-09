"Я враг": Тиктокера Даню Милохина не впустили на Украину
"Нас держат в плену", заявил блогер подписчикам, а позднее отметил, что его "развернули обратно".
Даня Милохин © Instagram / danya_milokhin
Милохин рассказывает, как его не впустили на Украину © Instagram / danya_milokhin
Российский тиктокер Даня Милохин сообщил подписчикам в "Инстаграме", что не смог попасть на Украину. Причину, по которой его не впустили в Незалежную, блогер не назвал, при этом отметив, что он "враг".
"Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену. Чуваки, меня не впустили, я враг, нас обратно развернули", — сообщил Милохин, не уточнив, в компании кого он путешествовал в соседнюю страну.
В декабре 2021-го из-за посещения Крыма на Украину не впустили российскую певицу Mary Gu. Девушке пришлось извиняться перед фанатами в Незалежной за сорванный концерт.
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