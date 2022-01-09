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В Казахстане за время протестов за медпомощью обратилось свыше 2,2 тысячи человек

На данный момент на стационарном лечении находится 719 человек, пострадавших в ходе беспорядков. Из них 83 — в тяжёлом состоянии.

9 января, 11:32

Фото © ТАСС / AP Photo / Vasily Krestyaninov

Более 2,2 тысячи человек обратились за медицинской помощью в больницы Казахстана из-за травм, полученных в ходе массовых протестов. Об этом сообщил телеканал "Хабар-24" со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, с начала беспорядков общее число обратившихся за помощью пострадавших составляет 2265 человек. Наибольшее количество раненых зафиксировано в Алма-Ате — около 1,1 тысячи. Следом идёт Алма-Атинская область, где около 300 раненых, а также Жамбылская и Кзыл-Ординская области, где пострадало примерно по 200 человек.

На данный момент на стационарном лечении находится 719 человек, из низ 83 — в тяжёлом состоянии.

В Казахстане за всё время беспорядков погибло 164 человека

В Казахстане за всё время беспорядков погибло 164 человека

Среди погибших при протестах есть трое несовершеннолетних, сообщает ведомство. Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин подтвердила гибель 11-летнего и 15-летнего школьников, а также 4-летней девочки.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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